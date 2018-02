Paris Hilton vai mostrar sua vida real em novo programa de TV

A rede de televisão Oxygen, voltada para o público feminino jovem, deu sinal verde para a produção de um seriado de TV-realidade que lançará "um olhar abrangente sobre a vida, os amigos, a família e os relacionamentos de Paris Hilton, tudo o que não é mostrado todos os dias", disse em comunicado na quinta-feira a chefe de programação original da emissora, Amy Introcaso-Davis.

O programa também terá amigas de Paris Hilton, como Brooke Mueller - a esposa separada de Charlie Sheen, astro de "Two and a Half Men" - e a ex-modelo da Playboy e hoje fotógrafa Jennifer Rovero, além de sua mãe, Kathy Hilton.

O programa ainda não tem título nem data definida para ir ao ar.

Paris Hilton tem 29 anos e é bisneta do fundador da rede de hotéis Hilton, Conrad Hilton. Ela apareceu com sua amiga Nicole Richie em "The Simple Life", alguns anos atrás, e em 2008 procurou um(a) amigo(a) no seriado da MTV "My New BFF".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mulher de negócios que tem grifes de moda, cabelos, perfumes e calçados que ajuda a desenhar ou que endossa, Hilton raramente está longe do noticiário.

Na semana passada, em Las Vegas, ela se confessou culpada de posse de cocaína, e no dia seguinte foi impedida de entrar no Japão, onde participaria de um desfile de moda.

Em 2007, em um incidente que ficou famoso, ela passou três semanas na prisão em Los Angeles por violar sua condicional relativa a uma acusação de direção perigosa.

A Oxygen disse que o novo seriado vai acompanhar Paris Hilton "no momento em que ela ingressa na fase seguinte de sua vida".

(Reportagem de Jill Serjeant)