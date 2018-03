Paris Hilton lança série para escolher seu novo 'melhor amigo'

A socialite Paris Hilton irá lançar um novo reality show na MTV, desta vez para escolher quem será seu novo "best friend forever" (melhor amigo para sempre). O anúncio foi feito na quinta-feira, 13, em uma coletiva de imprensa em Hollywood Hills. O nome provisório da série é Paris Hilton's New BFF, e tanto homens como mulheres podem participar. Prevista para ter dez episódios, a série começará a ser produzida em Los Angeles no final de maio e deve ir ao ar no quarto trimestre deste ano. Os candidatos a membros do círculo íntimo de Paris, de 27 anos, terão que registrar seus dados no site do programa, onde eleitores online decidirão seu destino. Os 20 finalistas dividirão uma casa com Paris e aprenderão com a loira tudo sobre "coisas comuns de garotas", como moda, festas e compras. A vencedora (ou o vencedor) receberá "um passe com acesso total à seção VIP da seção VIP", segundo comunicado. Isto é, pelo menos, até explodir a inevitável briga entre celebridades, que, brincou a própria Paris Hilton, provavelmente dará origem a um novo reality show. Ela se negou a explicar exatamente como a vencedora será escolhida e o quê exatamente ela ganhará. Mas o que Paris procura numa melhor amiga? "Alguém em quem eu possa confiar, simplesmente, alguém que não vai me apunhalar pelas costas, como já aconteceu muito nesta cidade, alguém com quem eu possa me divertir", disse a socialite, que co-criou a série com Michael Hirschhorn e Stella Stolper, ex-executivos do canal a cabo VH1, "irmão" da MTV. É claro que Paris Hilton já teve uma BFF: Nicole Richie, que co-estrelou com ela o reality show The Simple Life. Paris disse que Nicole compreende a possível diluição de seu status de melhor amiga para sempre e que, de qualquer jeito, está ocupada com sua filha recém-nascida. Na coletiva, Paris avisou ainda que qualquer candidato homem que tenha esperanças de se tornar um "BFF com benefícios adicionais" pode ir mudando de idéia. A socialite já tem um namorado, o roqueiro Benji Madden, irmão gêmeo do parceiro de Nicole Richie. Ela já declarou que não haverá cenas quentes no set, mesmo que Madden já tenha saído de sua vida quando o show for filmado.