Paris Hilton faz participação em cena da série 'My Name is Earl'

A rede de TV norte-americana NBC está estimulando o retorno da série My Name is Earl (Meu nome é Earl), com a participação especial de ninguém menos que a socialite Paris Hilton. Paris aparece na seqüencia de um sonho interpretando ela mesma. Na cena, Earl foi golpeado e está inconsciente, então várias coisas de sua vida e imaginação aparecem em sua mente. A cena com Paris irá ao ar no episódio do dia 3 de abril, que é o primeiro material gravado após a greve dos roteirista, informou a NBC. "Quando escrevemos o papel de Paris Hilton no script, não foi exatamente com a certeza de quem iria para o papel", disse Greg Garcia, produtor executivo do programa. "Mas depois de uma desgastante pesquisa nós finalmente escolhemos uma atriz relativamente desconhecida pelo nome de Paris Hilton", finalizou. Paris acabou de terminar as gravações para o filme Repo: A Genetic Opera.