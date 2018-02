Parece um pornô, mas é uma comédia Série

Pense em um filme que tem tudo para ser pornô. Estão lá a música instrumental cafona, a atriz fornida, o ator abobalhado... Mas falta algo: o sexo! Essa é a proposta do roteirista James Gunn, com a série de vídeos PG Porn (www.spike.com/hub/pgporn). O bacana do projeto é misturar atrizes do cinema adulto com atores de seriados. Do material que já está no ar, dois são impagáveis: um em que Nathan Fillion (Desperate Housewives) vive um marceneiro assediado pela mulher do patrão (Aria Giovanni), e outro em que Michael Rosenbaum (Smallville) e Belladonna fazem uma versão incorreta do desenho Charlie Brown. Sessão naftalina O primeiro Macinthosh Informática Cabeludo e de smoking, Steve Jobs exibe orgulhoso (em 1984) aquele que se tornaria o primeiro Mac da Apple. http://tinyurl.com/jobs84 Hit da semana Uma dança diferente Marketing Na publicidade dos chocolates Cadbury, duas crianças mexem suas sobrancelhas no ritmo de uma música. http://tinyurl.com/eyebrown Oren Lavie: Her Morning Glory Videoclipe Clipe incrível. Com a técnica do stop motion, Lavie transforma uma cama em cenário para várias situações. Muito criativo! http://tinyurl.com/laviestop Forrest Gump = O Curioso Caso de Benjamin Button? Cinema Os dois filmes têm a assinatura do mesmo roteirista, Eric Roth. Esse vídeo compara as duas obras. Impressionante como são parecidas. http://tinyurl.com/bengump A famosa briga da última Campus Party Papelão O rapper De Leve se apresentava no evento de tecnologia. Aí, um nerd não gostou de uma letra e o expulsou do palco. Ridículo... www.fiztv.uol.com.br/f/u/6078 O homem por trás do famoso pôster de Obama Reportagem Nessa entrevista do jornal Los Angeles Times, conheça Shepard Fairey, o artista que criou o famoso pôster Barack Obama Hope. http://tinyurl.com/faireyhope