'Paraisópolis' é bronze em Top 10 do Twitter Nenhum programa de TV aqui movimenta mais o Twitter atualmente que o Master Chef Brasil, da Band, segundo dados do Ibope. Mas a novela I Love Paraisópolis mereceu uma honrosa terceira posição no ranking de maio da Social Wit List, lista mensal publicada pela The Wit, em parceria com a Worldscreen, sobre as estreias mundiais mais citadas no Twitter. Única produção brasileira no Top 10 de maio, a novela somou 92 mil tweets, ficando atrás dos programas Pangako Sa ‘Yo (242 mil tweets), da ABS-CBN Filipinas, e Red Nose Day (239 mil tweets), da NBC dos EUA. A The Wit é especializada em rastrear o mundo em busca de tendências de conteúdo de TV e digital.