Paraíso: o reencontro entre Zeca e Maria Rita

Maria Rita (Nathalia Dill) irá até a fazenda de Eleutério (Reginaldo Faria) rezar pelo Zeca (Eriberto Leão), a pedido do peão que perdeu os movimentos das pernas ao cair de um touro em um torneio. Na primeira vez em que Santinha aparece na casa dele, Mariana (Cássia Kiss) acaba impedindo a filha de realizar o pedido de Zeca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo porque ele só aceita que Maria Rita reze por ele se ela entrar sozinha em seu quarto. A jovem volta frustrada para casa, mas Antero (Mauro Mendonça), seu pai, a leva de volta à fazenda de Eleutério, escondido de Mariana. A Santinha, então, como lhe foi pedido, entra no quarto de Zeca sozinha, coberta com seu véu. No entanto, ao terminar a reza, Zeca, que está apáixonado, e, na verdade, só a chamou para vê-la, aproveita um descuido de Maria Rita e puxa seu véu. É quando os olhares dos dois se cruzam novamente, deixando Maria Rita totalmente hipnotizada e ainda mais perturbada.