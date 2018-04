Paradise Now, terror como você nunca viu

Cineasta palestino nascido em Nazaré, Hany Abu-Assad ostenta em seu ainda reduzido currículo uma obra-prima. Paradise Now chegou a ser indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro, no ano de Munique, de Steven Spielberg. Ambos os filmes são complementares, mostrando o terror do Oriente Médio como você nunca viu na tela.

O filme de Abu-Assad acompanha os preparativos de dois homens-bomba que vão detonar dispositivo em Tel-Aviv. Nas últimas 24 horas, tentam se reconciliar com as famílias (e com eles mesmos). Na hora H, perdem-se um do outro (e vacilam). A grande atriz palestina Hiam Abbass tem um belo papel como mãe (e ela foi consultora de Spielberg em Munique). O diretor Abu-Assad planeja atualmente Onze Minutos, adaptado do livro de Paulo Coelho.