Para concorrer com a Netflix, Amazon Prime Video chega ao Brasil e mais 200 países

A Amazon anunciou nesta quarta-feira, 14, que o Amazon Prime Video está agora disponível no Brasil e em mais 200 países ao redor do mundo.

O serviço é um dos principais concorrentes da Netflix no mundo. Séries originais da Amazon, como The Grand Tour (muito bem cotada no IMDb), The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle, Tumble Leaf, entre outras, agora podem ser vistas no Brasil. Outros sucessos da TV também estão disponíveis, como todas as temporadas de Seinfeld e Community.

A assinatura custa no Brasil US$2,99 (cerca de R$10, cobradas via cartão de crédito e sujeito a taxas) nos primeiros seis meses; depois, passa a US$5,99 (cerca de R$20).

O Prime Video funciona no site PrimeVideo.com e em smartphones e tablets Android e iOS, tablets Fire, além de modelos de TVs LG e Samsung. Membros do Amazon Prime na Bélgica, Canadá, França, Índia, Itália e Espanha podem começar a assistir sem nenhum custo adicional à sua associação ao Prime.

O que assistir. Clientes do Amazon Prime Video em todo o mundo podem agora assistir a The Grand Tour, a maior estreia já feita pelo Prime Video; Transparent, a série vencedora de múltiplos Globos de Ouro, Emmy e BAFTA; Mozart in the Jungle, vencedora de diversos Globos de Ouro; e The Man in the High Castle, uma das séries originais da Amazon mais assistidas por membros Amazon Prime mundialmente.

Várias séries infantis originais da Amazon também estão disponíveis, incluindo asérie animada de aventura Creative Galaxy, o live-action sobre amizade na transição da infância para a idade adulta, Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street.

Outras séries originais da Amazon, como Crisis in Six Scenes, de Woody Allen; Goliath produzido por David E. Kelley e com atuação de Billy Bob Thornton; American Playboy: The Hugh Hefner Story e Sneaky Pete, produzidas por Bryan Cranston e Graham Yost, respectivamente, que contam com atuação de Giovanni Ribisi, serão incluídas no próximo ano. Membros do Prime Video também podem assistir a centenas de filmes e séries populares das mais importantes redes de televisão e estúdios de Hollywood.

Como assistir. Membros podem assistir ao Amazon Prime Video em inglês, com versões legendadas e dubladas em português, francês, italiano e espanhol disponíveis para muitos títulos. Membros também podem baixar todos os filmes e séries selecionados para assistir offline, sem custo adicional.