Para começar 2008 com o pé direito

Daqui a dois dias estaremos em 2008. E crendices populares para começar bem um novo ano tem de monte: não comer galinha porque cisca para trás (essa é ótima), pôr uma nota no sapato, comer romã, guardar uma folha de louro na carteira, usar roupa branca e uma peça amarela... O mais engraçado são aquelas artimanhas para virar o ano que envolvem os membros inferiores, tipo dar três pulinhos com champanhe na mão e depois jogá-lo para trás, subir com o pé direito num banco e, para quem estiver na praia, pular as sete ondinhas. Confesso que não sou muito supersticioso, mas uma vez resolvi pular as tais ondinhas, e me esborrachei bonito no mar. Para o leitor ficar atento e não cometer o mesmo mico deste colunista, deixo com vocês uma seleção dos melhores tombos da TV brasileira. Feliz 2008 e quebrem a perna! - não literalmente, lógico. Ronaldo Esper rodopia e... http://tinyurl.com/23qpod Mara Maravilha em 'Um beijo para quem está na creche'... http://tinyurl.com/ywj8wy Salto triplo no fosso do Maracanã, com a judoca Danielle Zangrando http://tinyurl.com/ys76or A vingança da cadeira http://tinyurl.com/ywwnqb Não cabia ninguém na arquibancada. Mesmo. http://tinyurl.com/2eoks5 Voadora na Angélica http://tinyurl.com/2zvmjy Quem mandou tentar imitar o Calypso, hein Ivete Sangalo? http://tinyurl.com/398beg A tábua não aguentou, Silvio http://tinyurl.com/2rgpmy