Para causar calor na audiência

Heróis da vida real são os mocinhos da nova produção da Record, Chamas da Vida, que estréia na terça-feira, às 22 horas. A trama escrita por Cristianne Fridman, a mesma de Bicho do Mato (2006), usa e abusa da boa imagem de que os bombeiros desfrutam na sociedade - e no imaginário feminino. E a direção de Edgar Miranda parece não deixar por menos, dando ares de superprodução às cenas em que os moços entram em ação. Como o sucesso da casa, Os Mutantes, Chamas da Vida chama a atenção pela quantidade de atores bonitões no elenco. O protagonista é Pedro (Leonardo Brício), soldado do fogo que se envolve com a mocinha Carolina (Juliana Silveira), depois de carregá-la nos braços, em meio a labaredas. O ato heróico é o suficiente para criar "um clima", claro, mas a vida não é fácil nas novelas: ela é rica e descolada; ele é pobre e, coitadinho, irmão-responsável do Dado Dolabella (o "rebelde" Antônio).