Pantanal x Paraíso: qualquer semelhança não é mera coincidência

O efeito espelhado, típico do Pantanal na época da cheia do Mato Grosso do Sul, foi usado na abertura da novela Pantanal. Em Paraíso, o recurso se repete e o título até invade a água

Externas

Pantanal foi a primeira novela quase inteiramente gravada em cenário natural. É por isso que a nova Paraíso, gravada no Mato Grosso, também nesse quesito iguala-se mais a Pantanal

As mulheres-onça

Juma e sua mãe viravam onça em Pantanal, lembra? Agora, Benedito Ruy Barbosa fez questão de escalar Cristiana de Oliveira para Paraíso e Cássia Kiss será de novo mãe da heroína.

Cartão postal

O famoso voo do tuiuiú, o céu com vários tons de vermelho, a boiada atravessando o interior do Mato Grosso, tudo isso fez sucesso em Pantanal e deve agradar em Paraíso