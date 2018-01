‘Pânico’ é vice-líder em ranking mundial do Twitter sobre programas de TV O Pânico já teve dias de glórias maiores nos números de audiência da TV. Mas, num contexto que aponta para a fragmentação desses índices em várias plataformas, o humorístico da Band bem tem o que celebrar. O título aparece em 2º lugar em um levantamento mundial organizado pelo Twitter sobre os programas de TV com maior número de seguidores na rede de microblogs – são 11,053 milhões de fãs. Perde para o Sportcenter (o original, não o brasileiro), da ESPN, líder inconteste, que acumula mais que o dobro disso – 23,9 milhões. O 3º e o 4º lugar também são ocupados por brasileiros, a saber: o Fantástico, com 8,621 milhões de seguidores, e o Legendários, de Marcos Mion, na Record, que tem nada menos que 8,598 milhões de fãs no Twitter. O ranking, que inclui grifes como Game of Thrones, The Voice, The X-Factor e Big Bang Theory, em uma lista com 100 atrações, traz só mais um brasileiro: o Caldeirão do Huck, em 48º lugar (1,7 milhão de fãs). Pelos números do Kantar Ibope, o Pânico fechou 2015 com 5,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. Nos tempos de RedeTV!, o programa chegou a render até 11 pontos, mas nenhum outro programa da grade da Band acumulou índices similares no ano que passou. No Facebook, o saldo chega a 14 milhões de fãs. E, das 45 edições inéditas exibidas em 2015, 37 delas estiveram presentes no Top 10 que o Twitter divulga semanalmente, em parceria com o Kantar Ibope. O Pânico volta ao ar ao vivo já neste domingo, após um mês de férias, com reforço no elenco: os humoristas Fábio Rabin e o ex-CQC Lucas Salles.