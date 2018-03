Palmas para Laura Laura Cardoso não costuma aparecer à toa em cena. Caminho das Índias, por exemplo, já tem uma coleção de cenas memoráveis da sua Laksmi, seja na divertida rabugice que cultiva na sala dos Ananda, no veneno que destila contra a nora Indira (Eliane Giardini) ou nos momentos em que se lembra do grande amor do passado, Shankar (Lima Duarte). Na última quarta-feira, mais um banho: Laksmi interrompe o julgamento do filho, Opash (Tony Ramos), levado aos "velhos do templo" pelo próprio pai, Shankar. É apenas uma amostra das cenas que ainda vêm por aí, protagonizadas pela trinca Laura, Tony e Lima. PATRÍCIA VILLALBA