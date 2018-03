Palm Beach não é Manhattan! Privileged ou Gossip Girl? As duas foram baseadas em livros, falam de garotos endinheirados e usam a moda como parte integrante da trama - apesar de que as roupas de Serena e Blair são muito mais incríveis que as das irmãs Baker. Tá, olhei tudo em Privileged com um certo preconceito, pois adoro os mimadinhos de Manhattan. Mas Palm Beach não é Manhattan. Então, decidi dar uma chance à nova série e achei tudo muito O.C., só que, desta vez, é uma estranha quem entra no ninho dos ricaços. A praia está lá, a pobretona também, os garotos mimados... Mas Privileged tem certo charme. Dá pena da Megan, a pobre jornalista. Quer dizer, ex-pobre jornalista. Ganhar R$ 3 mil por semana para ensinar meninas chatinhas? Onde assino? O problema é a "vilã". Mil desculpas Sage, mas ninguém chega aos pés de Blair Waldorf, a morena má, porém fofa, de Gossip. Mesmo quando está prestes a se dar mal, Blair sai por cima. Ela está ficando com um lorde! Existe isso? Vai, Blair! Acabe com Chuck Bass. Ele não te merece!