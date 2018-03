Palavra do leitor

Waldete Cestari

Jaú, SP

Por vários anos, a Band irrita seus telespectadores reprisando 98.657 vezes os mesmos velhos títulos no Cine Privê. Não seria mais digno, então, preencher o respectivo horário decentemente, com, por exemplo, publicidade, já que a emissora não tem interesse em adquirir novos filmes?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luis Carlos Souza

lucsz8@ig.com.br

Ao ver a reprise de Senhora do Destino me dei conta de como andam ruins as novelas atualmente no ar. Nenhuma das vilãs atuais chegam aos pés de Nazaré Tedesco, nem nenhuma heroína é tão pentelha como Maria do Carmo. Faltam apostas audaciosas nas tramas atuais e uma boa dose de tempero.

Helena Villas

São Paulo, SP