Palavra de leitor Gostaria de saber se todos os enterros das novelas da Globo têm de ser embaixo de chuva? Entre 10 novelas , 9 são embaixo de toró... Haja guarda-chuva para tantos figurantes ! Nelson Henrique neoferpeira@hotmail.com Esperei tanto para ver a morte da vilã Taís em Paraíso Tropical e me decepcionei. Esperava uma morte dolorosa, com sofrimento, tiros. Ela morreu como um passarinho, como costumam dizer, ou melhor, parece que morreu assim, pois nem como ela morreu a novela mostrou. Tudo bem querer manter o mistério, mas assim já é demais. Renata Gama renatgas@hotmail.com Adorei Caminhos do Coração. A novela é ágil, tem ótimas cenas de ação e bons efeitos especiais. Os únicos problemas são a insistência da Record em imitar a Globo em tudo e o fato de encaixar no elenco cantores. Nada contra Fafá de Belém e Toni Garrido, mas eles são ruins demais interpretando. Giovana Santos guiasntos@uol.com.br Fiquei feliz em saber que Big Love terá uma segunda temporada. Até porque a série é uma das melhores coisas que já vi na TV por assinatura. O tema é fascinante e Bill Paxton é ótimo. Sandra Mara Bueno sandrabueno@hotmail.com