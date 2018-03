Palavra de leitor Ridícula essa briga em rede nacional envolvendo Globo e Record. Sem entrar no mérito de quem é certo ou errado nessa história, duas emissoras que se dizem sérias não deviam se prestar a tamanha palhaçada envolvendo a programação. Jornalísticos e até programas femininos entraram na dança. Quem perde com isso é o telespectador, que fica no meio desse circo de horrores.