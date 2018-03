Palavra de leitor Provavelmente, o final de Caminho das Índias será com a superlotação da clínica do dr. Castanho. O primeiro a chegar será Opash, enlouquecido, por não conseguir entender quem é realmente seu verdadeiro neto. Depois virão Camila e Julinha. Ilana e Cesar vão enlouquecer ao saber da prisão de Zeca. Melissa será trancada num quarto para conversar com seus cremes e células e Yvone estará trancafiada numa camisa de força .