Palavra de leitor Muito oportuna a matéria do Sr. Roberto Godoy sobre repetição disfarçada. Mas o que mais me interessa no momento, e faço minhas as suas palavras, é o desrespeito da Fox com seus assinantes. Séries anteriormente legendadas passaram a ser dubladas, sem a mínima qualidade, vozes que não condizem com os personagens. Não assisto mais à Fox, e sei de muitos telespectadores que deixaram de fazê-lo, será que os anunciantes estão contentes com a falta de assinantes? Mercedes Ramos mercedesramos@terra.com.br Gostei muito da versão de Desperate Housewives feita pela RedeTV!. A qualidade da produção me surpreendeu. Só duas coisas me assustaram: Lucélia Santos e sua interpretação mais do que forçada, e a dublagem, mais mexicana que Chaves. Uma pena. Evaldo Cardoso evacard@hotmail.com Estou impressionada com a falta de criatividade de Sete Pecados. Além daquela história mais do que batida de anjo que vem na Terra para proteger os bons, alguns personagens não têm o menor sentido. Cláudia Raia e Ailton Graça são exemplos de talento desperdiçado na trama. Mel Lisboa também não convence, assim também como a Fantin. De duas uma, ou a trama é fraca ou o elenco foi mal escalado. Bianca Felicio Duran Campinas, SP