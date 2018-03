Palavra de leitor Nos últimos meses, parece que as produções de vários programas, principalmente Domingão do Faustão e Fantástico, ficaram sem função. O problema é preguiça de pensar, falta de criatividade ou falta de dinheiro, dada overdose de vídeos caseiros apresentados nesses programas. Deve ser muito interessante para quem enviou o vídeo se ver na TV, porém, para quem está do outro lado da tela é uma chatice sem tamanho!