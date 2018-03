Palavra de leitor Até que enfim deram um personagem importante para Elias Gleiser em uma novela. Não que viver padres, avôs, velhinhos bonzinhos não seja fundamental em algumas histórias, mas Gleiser merece mais. É um ator que pode muito bem ir além disso. Tanto é que está mandando bem em Caminho das Índias. As dobradinhas dele com Stênio Garcia e com Humberto Martins estão demais. Ótima escalação.