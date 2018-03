Palavra de leitor

Waldete Cestari

Jaú, SP

Finalmente acabou uma das mais ridículas edições do Big Brother Brasil. Não que eu espere muita coisa do formato, veja bem, mas desde a escolha dos participantes, as trocas constantes de regras do jogos, até o ganhador, tudo foi uma grande surpresa. Infeliz surpresa. A audiência não tem mais paciência.

Carlos Martins Firenzi

São Paulo, SP

Boa demais a cena em que Opash encontra a "Firangi estrangeira" em Caminho das Índias. A cara de apavorado de Tony Ramos me deixou tensa em casa. O ator até suou em cena. Bahuan (Márcio Garcia) devia fazer um intensivo com o colega. Quem sabe assim convencia pelo menos um pouquinho como intocável raivoso.

Beatriz Piazanelli Santos

Campinas, SP