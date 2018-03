Palavra de leitor

Marcos da Rocha,

Santos Dumont, MG

Todo mundo reclama da falta de imaginação das emissoras ao fazer remakes de novelas. Tudo bem, a preguiça existe. Bons autores não nascem do dia para a noite, e os feras, estão envelhecendo. Mas, ao ver Paraíso no ar, mordi a língua. Trama comovente, com cara de novelão. E falem o que quiser de Benedito Ruy Barbosa, mas ninguém pode acusá-lo de não ter estilo. Quanto estilo!

Dario Ramos

darioram2@hotmail.com

Nada contra tentar "ilustrar" um pouco o povo brasileiro, mas as filosofias e citações de Bial no BBB9 estão passando do limite. Sem sentido, muitas delas não são compreendidas pelos próprios participantes, que ficam com cara de ET enquanto ele se faz de poeta. Tá na hora de Bial assumir de vez que é apresentador de uma (...) de sucesso popular e vazia.

Gilmara Paula de Lima

São Paulo, SP