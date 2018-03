Palavra de leitor

Janina Decol

São Paulo,SP

Não sou torcedor do Corinthians, mas tenho de admitir que a volta do Ronaldo aos gramados deixou o jornalismo esportivo bem mais divertido. Meu medo é só que logo logo eu esteja escrevendo para reclamar da overdose de "Ronalducho" na TV.

Antônio Carlos Fontieri

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo, SP

Damages é, de longe, uma das melhores coisas da TV paga. Intrigante, sem ser totalmente maluca, a série traz a maldade na dose certa. E ah, tem Glenn Close no comando, que me dá pavor só com um olhar. Sensacional.

Luísa Ribara

Luisarib@hotmail.com

Boa a pedalada que Fausto Silva deu em Malu Magalhães no Domingão do dia 8 de março. Ser desligada e tímida é uma coisa, sem boba ou pior, se fazer de boba é outra bem diferente... Chega a ser falta de respeito.

Leonor Kaupana Santos

Campinas, SP