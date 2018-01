Pais de Andrew Koenig confirmam que o ator cometeu suicído

Os pais do ator americano Andrew Koenig confirmaram em entrevista coletiva que o corpo encontrado na quinta-feira, 25, em um parque de Vancouver é o de seu filho, que suicidou na cidade canadense.

O pai do ator, Walter Koenig, conhecido por seu papel como Pavel Chekov na série de televisão "Star Trek", disse emocionado durante entrevista coletiva em Vancouver que o filho "tirou sua própria vida. Obviamente sentia uma grande dor".

Walter e sua mulher, Judy, tinham viajado para Vancouver na quarta-feira para buscar o filho, 41 anos, que tinha desaparecido no dia 14 de fevereiro na cidade canadense.

A Polícia canadense informou que o corpo do ator, que ficou famoso na comédia televisiva americana "Growing Pains", foi descoberto em uma área de floresta no Parque Stanley, um dos maiores parques urbanos da América do Norte, que fica em Vanconver.

Antes que o corpo fosse encontrado, Walter e Judy tinham solicitado a ajuda da população da cidade canadense para localizar o filho, que sofria de depressão. Segundo a imprensa local, Andrew tinha deixado de tomar remédios há um ano.

Koenig desapareceu em Vancouver após vender todas suas posses no estado americano da Califórnia, onde morava, e viajar ao Canadá para visitar amigos.

"Acho que é algo que foi parte de sua natureza há muito tempo. Não é um único trauma. Não há um episódio. Não há nada assim. Só quero dizer que ele é uma boa pessoa. Todos que o conheciam gostavam muito dele", disse o pai, em seu site.

A polícia canadense disse que a última vez que o telefone celular de Andrew foi utilizado foi 16 de fevereiro, na região do Parque Stanley. No mesmo dia estava previsto o retorno do ator a Los Angeles. O desaparecimento foi reportado dois dias depois.