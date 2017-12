Padre que traz Carlos Vereza a 'Velho Chico' entra no ar dia 5

O padre Benício, que traz Carlos Vereza a 'Velho Chico', já entrou no set – o ator começou a gravar ontem – e a previsão é que suas primeiras cenas entrem no ar no capítulo de quinta-feira, dia 5. A foto acima, no entanto, ainda é de um outro padre interpretadopor Vereza, é bom avisar, em novela passada. Benício entra na trama de Benedito Ruy Barbosa para ocupar a mesma função que cabia ao padre Romão, papel de Umberto Magnani, que morreu anteontem. Servirá como ponto quase exclusivo na comunicação entre as duas famílias opositoras, seguindo a linha franciscana, como seu antecessor. A última aparição de Magnani está prevista para hoje, quando ele visita Encarnação (Selma Egrei) e, após breve conversa com Afrânio (Antonio Fagundes), se despede: “Tenho muitas pessoas para cuidar. Até mais ver”.

O herdeiro vem aí. Lee Taylor é o nome real de Martim, o filho do coronel Afrânio (Antonio Fagundes), tão aguardado pela avó, Encarnação (Selma Egrei) em Velho Chico. Sempre com sua máquina fotográfica a tiracolo, ele vai em busca da casa onde sua mãe, Leonor (Marina Nery) vivia com a família.

"O Chico é um patrimônio deste país. Feliz o país que tem um Chico Buarque"

Jô Soares EM SEU PROGRAMA, NA QUARTA, 27, AO REPUDIAR A INTOLERÂNCIA POLÍTICA VIGENTE NO PAÍS

A defesa feita por Jô a Chico Buarque, como atesta a frase acima, aqueceu a repercussão do talk-show nas redes sociais. O apresentador relembrou o constrangimento vivido pelo músico, meses atrás, no Leblon, e refutou os xingamentos que motivaram a cusparada de José de Abreu em um casal num restaurante.

A edição motivou a presença das hashtags #JôSoares e #ProgramaDoJô na lista dos tranding topics mundiais. No Brasil, mais quatro expressões relacionadas ao programa integraram os trending topics nacionais.

Armínio Fraga ocupará o centro do Roda Viva na próxima segunda, 2/5, ao vivo, pela TV Cultura. Às 22h.

A Record anunciou, em tom que muito se assemelha ao de liquidação de grandes magazines, que vai congelar sua tabela comercial para a venda de espaços publicitários até fim de março de 2017. Tudo em nome da crise.

Sorria por boa causa: João e Rafael Vitti, mais Valéria Alencar, com Lu Grimaldi, Caio Paduan e Ingra Liberato participaram da Mega Triagem em 300 municípios, ontem, entre Brasil, América Latina e Portugal, em busca de menores que carecem muito de tratamento dentário gratuito.

A obra é iniciativa da Turma do Bem, capitaneada por Fábio Bibancos, que administra os sorrisos de boa parte das estrelas televisivas.

A TV Gazeta volta a ter uma revista eletrônica social da noite de São Paulo, espaço e assunto que, não custa lembrar, foram a origem de Luciano Huck na TV.

‘A Noite Convida’ terá apresentação de Paula Vilhena e vai ao ar nas noites de quarta, às 22h30. Estreia na próxima semana.

O jogo entre Corinthians e Nacional do Uruguai exibido pela Globo rendeu 27 pontos de média de audiência em São Paulo, recorde da Libertadores este ano.