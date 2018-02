Pacote traz balanço da revolução cubana

. Nos 50 anos da revolução que derrubou o regime de Fulgencio Batista, uma entrevista com Fidel Castro - tido como morto por alguns - parece impensável. Não no pack com seis DVDs Memórias Cubanas (Europa Filmes). Produzido há dois anos, em Cuba, o pacote traz imagens históricas dos dois guerrilheiros que tomaram o poder na ilha em 1959. No primeiro DVD, Um Dia com Fidel, o jornalista italiano Gianni Miná faz um resumo das 16 horas de conversa que teve com Castro. No segundo DVD, Revelações sobre Che, o líder cubano concorda pela primeira vez em falar sobre o companheiro argentino Ernesto Che Guevara, um dos comandantes das colunas que avançaram sobre a província de Las Viñas para derrotar a ditadura de Batista. O terceiro DVD, Cuba, 30 Anos Depois, trata do declínio do comunismo do mundo e do embargo econômico imposto ao país. No quarto DVD, Che, 40 Anos Depois, o guerrilheiro é lembrado por dois companheiros que lutaram a seu lado na Bolívia e no Congo. O quinto DVD, O Papa e Fidel, é um documentário sobre a visita do Papa João Paulo 2º à ilha, em 1998. Finalmente, no último DVD, Marcos: "Aqui Estamos", o subcomandante Marcos, líder do Exército Zapatista de Libertação Nacional, presta depoimento ao mesmo jornalista italiano que entrevista Fidel no primeiro DVD, Gianni Miná, e ao escritor mexicano Manuel Vázquez Montalbán. Um registro histórico para guardar. Box Memórias Cubanas Elenco: Gianni Miná, Manuel Vásquez Montalbán (entrevistas) Duração: 457 minutos Ano: 2007 Preço: R$ 161,50