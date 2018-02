P+A já garante o 2.º ano de Tudors

The Tudors fez bombar a audiência do canal People + Arts neste fim de ano e foi o campeão de audiência do canal em 2007. A série sobre o rei Henrique VIII foi o segundo programa mais visto da TV paga entre mulheres de 18 a 49 anos no horário em que é exibido - com a qualidade do elenco masculino, o dado nem chega a ser uma surpresa. The Tudors fez o ibope do canal crescer em 215%, entre o público de 18 a 49 anos - ambos os sexos -, na faixa de horário que vai das 19 horas à 0 hora. O sucesso no Brasil animou o People + Arts, que exibirá a próxima temporada da série no segundo semestre de 2008. Nesse período, a nova temporada do reality show Project Runway, com Heidi Klum, também entrará em cartaz. Antes, o canal trará a polêmica série Dirt, com Courteney Cox (a Monica, de Friends). Na atração, Courteney é editora de uma revista sensacionalista, que abusa de celebridades. Além de Dirt, outro programa chegará ao canal na primeira metade do ano: o aguardado reality show L.A. Ink, franquia do Miami Ink, com a tatuadora Kat von D. O People + Arts ainda exibirá em 2008, a minissérie The Starter Wife - que já foi exibida na Rede Telecine -, que tem Debra Messing (a Grace, de Will & Grace) como protagonista. Os programas mais vistos do People + Arts neste ano foram The Tudors, O Aprendiz (sucesso entre homens de 18 a 24 anos), Enquanto Você Não Vem, Extreme Makeover - Reconstrução Total, o + Cine (faixa de filmes), Dancing with the Stars, Project Runway e On the Lot, nesta ordem.