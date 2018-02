Overdose de House nas prateleiras As lojas estão saturadas de dr. House nos EUA. O box de DVDs com o 3º ano da série já foi lançado e dois livros movimentam a entressafra da atração. The House That Hugh Laurie Built: An Unauthorized Biography and Episode Guide, de Paul Challen, traz a vida e a carreira do ator. Já The Medical Science of House M.D., de Andrew Holtz, analisa doenças que já foram enigmas para o médico da ficção. À venda na Amazon.com.