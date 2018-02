Ótimo pretexto para ver O Ano...

Nada melhor que uma boa desculpa para se ver ou rever um bom filme. Aliás, a desculpa é ótima. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias acaba de ser eleito o representante do Brasil a uma vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro 2008. Em breve, o filme deve reestrear em algumas salas do País, mas o DVD já está nas lojas e locadoras. A vantagem? Os deliciosos extras que trazem os bastidores das filmagens que recriaram em Campinas o Bom Retiro dos nos 70. Sem contar entrevistas com o diretor Cao Hamburger e com o elenco formado pelas crianças Michel Joelsas e Daniela Piepszyk, Paulo Autran, Simone Spoladore, Eduardo Moreira e Caio Blat.