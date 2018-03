Otávia convence amiga a beijar Daniel Para acabar de vez com o namoro da mãe com Daniel (Marcello Antony), Otávia (Ariela Massotti) vai armar para cima do médico. Mesmo brigados, Laura (Ana Paula Arósio) e Daniel sentarão na mesma mesa, no tênis club. Ao vê-los juntos, Otávia desafiará a amiga Neli (Priscila Steinman) a beijar um homem desconhecido e apontará para Daniel. Neli cumprimentará o médico e lhe dará um beijo na boca, deixando Laura louca de ciúmes.