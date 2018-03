Oscar Filho substitui Rafinha Bastos no 'CQC especial Dia das Crianças'

Rafinha Bastos continua afastado da bancada do CQC. Oscar Filho, repórter do humorístico, deve substituí-lo no programa especial Dia das Crianças, que vai ao ar na noite desta segunda-feira, 10, na Band. Na semana passada, Mônica Iozzi se sentou ao lado de Marcelo Tas e Marco Luque. "Eu estou aqui porque o Rafinha Bastos andou tendo uma cãibra da braba na língua. A única coisa que posso dizer é chupa, Rafinha!", disse Iozzi. Bastos acabou suspenso da atração depois de uma piada com a cantora Wanessa Camargo na edição do último dia 19 de setembro.

A polêmica começou no dia 19 de setembro, quando Marcelo Tas mencionou que a cantora Wanessa Camargo estava uma gracinha grávida, Bastos replicou: "Eu comeria ela e o bebê". A declaração gerou muita polêmica. A frase causou indignação em muitas pessoas, entre elas Marcos Buaiz, marido da cantora, e Ronaldo, amigo e sócio dele na empresa "9ine".

Marcelo Tas, Marco Luque, Danilo Gentili, Rafael Cortez, Monica Iozzi, Oscar Filho, Felipe Andreolli e o diretor do programa, Diego Barredo, não estão se manifestando sobre o caso, a pedido da direção da Band.

Brincadeiras. Na semana passada, Rafinha Bastos continuou ironizando sua suspensão do programa CQC. Depois de colocar fotos no Twitter em que aparecia se divertindo com mulheres com a tela da televisão ao fundo mostrando o programa, Rafinha fez um vídeo em que conversa com um amigo dentro de uma churrascaria.

Na gravação, quando o garçom lhe oferece carnes, ele brinca com o nome de alguns cortes, como fraldinha e baby beef, fazendo alusão à frase "Eu comeria ela... e o bebê" proferida por ele durante o programa sobre a cantora Wanessa Camargo, que está grávida.