Os Walker e a invasão bárbara Para quem estava com saudades das brigas da família Walker, o episódio Glass Houses, que abriu a terceira temporada de Brothers & Sisters, foi um deleite! Todo mundo briga com todo mundo e praticamente sob o mesmo teto. O início, para lá de kitsch, mostra a família na visão deturpada de Nora, a matriarca superprotetora. Em sua ilusão, todos os filhos, netos e agregados vivem em total harmonia - parecia anúncio de margarina. Claro que a vida real em nada se parece com o sonho da personagem de Sally Field em momento Regina Duarte. Quando Kevin planeja uma lua de mel com Scotty - os gays mais fofos da TV - na casa de praia de seu superpoderoso chefe, a família se mete no meio para sorte dos espectadores. Os Walker, em peso, vão parar na tal casa. E não é uma casa, digamos, preparada para a invasão bárbara que se segue: cristais Baccarat ornamentam a mansão.