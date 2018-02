Os Visitantes e o Vietnã, por Kazan

É interessante assinalar como, hoje, a Guerra do Iraque é tema de tantos filmes de Hollywood - No Vale das Sombras, Leões e Cordeiros, O Reino, todos em cartaz, e Redacted, com estréia anunciada. Há quase 40 anos, o cinema norte-americano resistiu quanto pôde a abordar outra guerra que dividia a sociedade dos EUA - a do Vietnã. O assunto só passou a ser tratado abertamente após a assinatura do tratado de paz, em Paris. Uma das raras iniciativas anteriores a isso ocorreu em 1972, quando Elia Kazan fez Os Visitantes, com roteiro de seu filho Nicholas. O filme conta a história de dois veteranos do Vietnã que são presos, acusados de crime sexual como os soldados de Redacted, de Brian De Palma. Ao recuperar a liberdade, o que fazem? Os dois soldados invadem a casa de um terceiro veterano - que testemunhou contra eles. Desta maneira, Kazan e seu filho analisavam as divisões produzidas pela Guerra do Vietnã na sociedade norte-americana. O filme, que assinalou a estréia de James Woods, ilustra à perfeição o tema kazaniano da natureza humana que se recusa a ser reprimida.