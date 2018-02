Os vídeos mais bacanas de 2007

Fazer uma seleção com os vídeos online mais legais do ano é uma dureza. Todo dia dá para achar algum filme interessante na web, e vira-e-mexe algum amigo lhe indica um vídeo bizarro, que faz com que você fique rindo por um bocado de horas. E foi assim, com um aperto no coração, que aqui está uma lista com 9 trabalhos online que merecem ser destacados como os melhores de 2007. Teremos aqui a senadora Heloísa Helena perdendo o dente, uma aula de sexo anal pra lá de bizarra, 1.500 prisioneiros dançando Thriller... Mas, se desse para escolher apenas um vídeo, este colunista ficaria com a melhor sessão naftalina de todos os tempos: Silvio Santos e o Bambu. Impagável ver como aquela japinha fez o Homem do Baú perder o rebolado. É improvável que o caro leitor não tenha visto o vídeo, mas vale a pena o replay. Melhor viral nacional: ? Vai Tomar no ...?? Música Com arranjo gospel e de refrão grudento, o vídeo de Cris Nicolotti foi o grande viral brasileiro do ano. Nem a Eliana resistiu. Melhor viral gringo: O cão da pradaria Humor Em quanto tempo se faz um vídeo legal? Apenas 5 segundos, se você juntar um assustado cão da pradaria com uma música horripilante. Melhor hit nacional: Tropa de Elite Paródia O filme de José Padilha teve várias homenagens feitas por internautas. Mas nenhuma supera o impagável Tropa de Sofredores. Melhor hit gringo: Britney Spears no VMAs Premiação A performance da cantora na premiação da MTV rendeu várias piadas. Mas o destaque fica pelo seu defensor: o chorão Chris Melhor vergonha alheia: ? Ai que susto!? Sexologia No programa Aprendendo Sobre Sexo, no SBT, a psicóloga Carla Cecarello mostra todos os segredos por trás do sexo anal. Melhor atrapalhada: O dente fujão Banguela Era apenas para a senadora Heloísa Helena participar de um debate na TV. Mas um pivô rebelde fez ela interromper o seu raciocínio. Melhor série online: Jeannie Tate Show Comédia Um talk-show diferente, onde a entrevistadora é uma mãe atrapalhada e o cenário pode ser uma van ou a aula de ginástica. Melhor dancinha: Thriller das Filipinas Xilindró 1.500 prisioneiros de uma prisão em Cebu, Província das Filipinas, mostram que o videoclipe de Michael Jackson continua com tudo. http://tinyurl.com/3xvgde