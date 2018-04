Os velhinhos da animação Tudo bem que criança gosta de repetição. Mas o repeteco no mundo da animação passa da conta. Quantos episódios você acha que existem da Pantera Cor-de-Rosa? 94. E do lendário Gasparzinho? Pouco mais de 100. E não se trata apenas de coisa de Pernalonga e sua turma. Os mais modernos, se é que podemos chamá-los assim, também ganham dose extra. É o caso de He-Man ? sucesso do Show da Xuxa em 1983? e seus 30 episódios no ar atualmente na Record. Sem esquecer também da conceituada Caverna do Dragão, que já ganhou diversas reprises de seus 27 episódios na Globo. Ah, e está no ar atualmente. Mas nada se compara ao fenômeno Tom & Jerry. Criado em 1961, o desenho foi ganhando novas fornadas de episódios ao longo dos anos ? a última veio em 1993 ? e passou por várias emissoras por aqui. De Tupi a Globo, a perseguição clássica da história da animação está nos arquivos do SBT desde 1981, quando estreou no extinto Bozo. São pouco mais de 500 episódios que entram e saem da programação da rede de Silvio Santos em reprises intermináveis. Escalados para combater o Pica-pau da Record, o gato e o rato mais famosos do anime não fazem feio. Alcançam no SBT média de 9 pontos. O público? Crianças e seus saudosos pais. Mesma audiência que garante o sucesso de produtos como Castelo Rá-Tim-Bum, da Cultura. São apenas 90 episódios de uma premiada atração, no ar há mais de 10 anos. Cássio Scapin, que vive Nino na produção, luta até hoje para se livrar do fantasma do personagem. Mas, pelo visto, não irá conseguir. A Cultura não pensa em tirar o Castelo do ar tão cedo, não nos próximos 10 anos.