Os vampiros estão chegando

Em uma pequena cidade americana, uma garçonete telepática se apaixona por um vampiro boa-pinta. O.K., essa sinopse não ajuda muito na hora de divulgar True Blood, a nova série de Alan Ball (A Sete Palmos). Mas, acredite: vale pena ficar de olho nela no dia 18 de janeiro, às 22h, quando estréia na HBO. Na trama, os vampiros "saíram do caixão" e querem conviver com os seres humanos pacificamente após a invenção de uma bebida que simula sangue sintético. Assim, eles não saem por aí mordendo pescoços alheios. Isso cria um clima de tensão na cidade de Bon Temps, que piora quando a garçonete Sookie (Anna Paquin) se relaciona com o vampiro Bill (Stephen Moyer). A história não é nada idiota e mescla suspense com boas doses de humor. Atenção aos atores secundários. Em especial, da amalucada Tara.