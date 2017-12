'Os Suburbanos' terá 2ª temporada no Multishow

A primeira temporada de Os Suburbanos estreia dia 6, no Multishow, e uma 2ª temporada já é certa nos planos do canal com a Globo, que licencia a série e “empresta” para o canal do mesmo grupo o principal talento do programa: Rodrigo Sant’Anna é Jefinho Pagode, morador de Madureira, no subúrbio do Rio, e trabalha fazendo lotação em uma kombi, enquanto sonha em ser famoso. A proposta, com 20 episódios nessa primeira temporada, não impede o ator de se manter no Zorra, enquanto trabalha para o canal irmão. A produção é da Hungry Man. Ainda em julho, o Multishow põe no ar outra série de comédia, promovendo finalmente a volta de Wellington Muniz, o Ceará, ao ar.

Quem matou Odete?

Dezesseis anos depois de Leila atirar em Odete Roitman, Cássia Kis Magro e Beatriz Segall se encontram em momento histórico registrado pelo Rebobina, do DJ Zé Pedro, para o canal Viva. Beatriz até leu algumas falas suas de Vale Tudo, para o nosso deleite. Vai ao ar dia 15.

