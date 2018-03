'Os Simpsons' podem ganhar canal de TV próprio

A animação Os Simpsons pode ganhar um canal de TV próprio. Segundo informações do site '/Film', o chefe-executivo da News Corp, Chase Carey, afirmou que a empresa está estudando a criação de um canal com conteúdo específico da série.

Para Carey, há indícios de que o desenho pode chegar ao fim e a Fox não acredita que lucre apenas com a venda de DVDs e merchandising.

Ainda de acordo com Carey, estão sendo realizadas diversas reuniões com a Fox para definir como o extenso arquivo da atração pode ser catalogado. Os Simpsons tem 23 temporadas produzidas e mais de 500 episódios.

A criação do canal, entretanto, deve demorar alguns anos para ser colocada no ar, já que há uma série de acordos nebulosos com o sindicato de Hollywood.

Segundo o cálculo feito pelo '/Film', o canal com conteúdo exclusivo de Os Simpsons teria 11 dias de conteúdo contínuo sem repetição.