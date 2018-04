Os Simpsons na vida real? Pois é: existe

Há 18 anos no ar, Os Simpsons finalmente chegou ao mundo do cinema. E nesta sexta-feira, dia 17, Os Simpsons - O Filme, estréia no Brasil. Para comemorar a data, essa coluna bolou um especial cheio de vídeos legais dessa família nada ortodoxa. Veja o vídeo no YouTube Curiosamente, o filme mais famoso de todos que existem na web não mostra os personagens amarelos de Matt Groening, mas como seria Springfield na vida real. Real Life Simpsons foi criado para a internet pelo canal britânico SkyOne, para promover a 17ª temporada da série. O vídeo é sensacional e recria a clássica abertura do show. » As melhores aberturas de todos os tempos Esse vídeo reúne mais de 20 versões para a famosa cena em que a família toda senta no sofá para assistir TV, logo na abertura do show. » Bart e Michael Jackson dão parabéns para Lisa No primeiro episódio da terceira temporada, o rei do pop (no papel de um ex-preso)cria uma música especial para o aniversário de Lisa. » O famigerado episódio Feitiço de Lisa Assista ao episódio que mostra a vinda da família ao Brasil. Aquele mesmo,que o governo brasileiro tanto chiou. Dividido em três partes. » Marge e o Google Earth Marge entra no Google e acha sua casa vista do espaço, além de Homer peladão no jardim. » Dublagem apaga piada Em episódio da 18.ª temporada, há uma piada sobre o Brasil. Repare que ela só existe na versão original.