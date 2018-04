'Os Simpsons' alcançam sucesso também nos selos postais

"Os Simpsons" -- a família disfuncional mais amada dos Estados Unidos -- ganharam os seus próprios selos postais na quinta-feira, se tornando a primeira série de tevê norte-americana com um selo exclusivo enquanto continua no horário nobre de exibição.

"A coleção de cinco selos que retrata Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson está em circulação para celebrar a 20a temporada da série de comédia que está a mais tempo na televisão dos EUA.

"Nós estamos emocionados pelo Serviço Postal ter nos selecionado em vez de fazer uma escolha preguiçosa de alguém que traz benefícios à sociedade", brincou James L. Brooks, o produtor executivo da série animada.

"Supostamente apenas pessoas mortas estão nos selos. De alguma forma nós fomos capazes de superar isto."

"Os Simpsons" estrearam como um seriado em dezembro de 1989 com um tema de natal, em um episódio chamado "Simpsons Roasting on an Open Fire".

A série venceu 24 Emmys do horário nobre e teve seu contrato renovado pela Fox Television no início deste ano por mais duas temporadas.

(Reportagem de Jill Serjeant)