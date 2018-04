Os malas vão levar o Emmy? Há 40 anos eles, os americanos do norte, mandaram homens à Lua. De quebra, fizeram a bruta façanha a um custo relativamente baixo, coisa de US$ 19 bilhões. E, apesar do show, os sujeitos continuam assim, gostando das atrações convencionais na hora dedicada à telinha. Basta ver quem está na disputa pelo Emmy desse ano - Lost, House e 30 Rock. Dos três, fico com House, o irritante. A listagem deixa de fora a boa irreverência de Two and a Half Men que, com isso, pode chegar ao fim. O inconveniente Dexter (cadê os novos episódios?!) só aparece no 4º lugar entre os dramas, precedido de Damages, em 3º. Isso quer dizer que, na prática, os telespectadores da superpotência, a única capaz de destruir o planeta inteiro, gostam do escapismo inconsequente, o mesmo que condenam nos países em desenvolvimento loucos por novela. Nem tudo se perde nesse domingo.Às 22h, é obrigatório ver, no Cult, Um Convidado Bem Trapalhão. Peter Sellers em performance espetacular como ator indiano desempregado convidado por engano para uma festa na casa do produtor boçal que o demitiu. Sequências antológicas .Bronca: o show Ellen Denegeres é exibido com 8 meses (!) de atraso.