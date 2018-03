Os bombeiros são heróis? Rescue Me mostra a tumultuada vida pessoal e profissional dos bombeiros de Nova York após o atentado do 11 de Setembro. O protagonista Denis Leary interpreta o bombeiro Tommy Gavin, um pai de família que luta para manter o equilíbrio emocional em meio aos dramas do dia-a-dia. Na série, Denis e seus colegas de profissão são vistos como heróis e muitas vezes são assediados pelas mulheres. Será que os bombeiros brasileiros também sentem essa adoração? Tenente Marcos das Neves Palumbo Membro do Corpo de Bombeiros, responde: "Nos Estados Unidos eles têm uma adoração muito grande aos bombeiros, principalmente depois do 11 de setembro. Aqui essa relação não é tão exagerada. As pessoas se interessam pela profissão, nos perguntam como é o nosso trabalho e nos dão parabéns, mas não existe esse assédio. Apesar disso, a gente se identifica com o programa. Precisamos, como eles, deixar os problemas pessoais de lado nas horas de trabalho. Nada pode dar errado numa operação de salvamento."