Os anões também amam. E choram... Anda tudo politicamente correto demais nas novelas. Embora sempre tivéssemos atores negros talentosos, eles nunca haviam estrelado novelas - como Taís Araújo, que mostrou ser uma heroína muito bacana na deliciosa Da Cor do Pecado, atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Casais homossexuais, que antes eram explodidos em shopping centers, agora até se abraçam, como os gays exageradamente legaizinhos de Paraíso Tropical. Mas ainda restam minorias a serem contempladas pelo universo da teledramaturgia - e delas, ninguém se ocupa (pelo menos, no Brasil). Anões, por exemplo, são esquecidos pelas novelas. Muita gente deve ter rido ao ler a frase anterior, mas pare e pense. Há algum personagem anão nas novelas da sua infância? E quando eu falo personagem, quero dizer uma figura com nome, sobrenome, trama e conflito. Não vale ser o gnomo do show de Papai Noel. Anões existem e circulam pelas ruas. Podem até não ser muito numerosos (eu confesso, desconheço o percentual dessa faixa de pessoas no total da população brasileira), mas existem, pagam impostos e, com toda certeza do mundo, têm conflitos e histórias. O mundo das novelas é cheio de pessoas bonitas, todas com dois braços e duas pernas, todos os dentes no lugar, tudo certo e nada fora da ordem. As manquinhas corrigem o defeito com uma cirurgia. As gordas emagrecem de uma hora pra outra e até um sujeito com cara de Jorge Dória vira Raul Cortez graças a uma cirurgia plástica (e, que se faça a justiça, foi a única vez em que um homem pagou para ficar careca, o que é um gesto bem inesperado). Não seria nada mau assistir ao drama de um anão apaixonado ou às maquiavelices de um anão vilão. Se os gays já não precisam gritar feito sirenes de ambulância para mostrar que são gays e se os negros ganharam frases mais complexas do que "o almoço tá pronto, sinhazinha", está na hora de retratarmos outros segmentos. Sigam o exemplo de seriados como o americano C.S.I., que montou uma trama inteira de mistério baseada no conflito de interesses de uma associação de anões. Mudando rapidamente de assunto. Fábio Assunção disse a que veio esta semana, em Paraíso Tropical. Na cena em que Daniel descobre que foi enganado por Taís, seu olhar foi matador.