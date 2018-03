Os 5 momentos mais constrangedores da história do VMB

Muda-se apenas uma letrinha na sigla da premiação - de VMA para VMB -, mas a cerimônia de entrega dos troféus para os melhores do ano da MTV brasileira (cuja edição 2011 acontece nesta quinta-feira, 20, em São Paulo), fica muito a dever em piadas que funcionam ou em bons escândalos em relação à matriz norte-americana.

Se não há performances históricas de Madonna ou Britney Spears, seios de fora de Lil' Kim ou boas polêmicas como a briga entre Dave Grohl e Axl Rose, momentos vexaminosos são o que não faltam na cerimônia tupiniquim. Dê uma olhada.

Caetano Veloso dá piti com a falha de som (2004)

Num ano em que a cerimônia apostou em parcerias musicais no palco, Caetano Veloso fez dueto com o primeiro artista internacional a participar do VMB, David Byrne. Mas eles não estavam sozinhos. Falhas técnicas fizeram companhia aos cantores e deixaram Caê bem irritado.

Dercy Gonçalves faz até João Gordo corar (2001)

Para a comediante Dercy Gonçalves, palavrão era um meio de expressão corriqueiro e até fundamental em seu dia-a-dia. O apresentador João Gordo passa longe do politicamente correto. Os dois juntos sugeriria algo divertido, certo? Errado. A boca suja da atriz só constrangeu o Gordo e provocou risos amarelos.

O beijo de Cazé e Marcos Mion ( 2006)

Embalada pela repercussão de O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee, a MTV resolveu fazer um momento gay na edição de 2006. Os produtores improvisaram um figurino de cowboy sexy para Marcos Mion e de astronauta para Cazé, que fazia alusão ao gays terem conquistado seu "espaço". No palco, piadas caricatas e um beijo tão constrangedor quanto a interpretação de Mion.

A vaia para os grandes vencedores da noite Restart (2010)

E se em vez de aplausos o premiado receber vaias? No ano passado, foi isso o que aconteceu com a enxurrada de prêmios que o público deu à banda Restart. Grande parte dos vencedores foi escolhida pela audiência. Não deu outra: a família colorida tomou conta da votação pela internet, mas na premiação a banda recebeu um bombardeio de vaias. A MTV aprendeu a lição e neste ano apenas três categorias são escolhidas pelo público.

Isabeli Fontana fica nervosa e tropeça no discurso (2003)

Convidada para anunciar o vencedor de uma das categorias ao lado de Tico Santa Cruz e Cléston, do Detonautas, a modelo Isabeli Fontana foi considerada "uma das coisas mais constrangedoras da história da televisão mundial" por um dos apresentadores (na época) da própria emissora, Marcos Mion, em seu programa. Nervosíssima, Isabeli tropeça na língua portuguesa duas vezes seguidas, esquece o texto e é ajudada por Santa Cruz no final.

Hors concours

A MTV retirou o vídeo do ar, mas seria injusto não citarmos o momento mais constrangedor do VMB de todos os tempos: a performance dos britânicos do Bloc Party, em 2008. Aguardados como a grande sensação da noite, os caras subiram ao palco para duas canções, mas fizeram play-back. O mico deu direito ainda a uma queda do palco do vocalista Kele Okereke. A plateia respondeu com vaias e gestos obscenos durante toda a apresentação. Infame.