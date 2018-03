Os 121 anônimos de David Lynch

David Lynch é um cara estranho. Quem viu seus filmes sabe - difícil não ficar com uma cara de interrogação após assisti-los. Pois saiba que o cineasta é um grande entusiasta da internet e tem um belo site (www.davidlynch.com), sempre atualizado como uma nova maluquice - que tal um videocast em que ele informa as condições climáticas do dia? No começo do mês, Lynch lançou o Interview Project. Ele percorreu 33 mil quilômetros de estradas americanas e entrevistou diversos anônimos pelo caminho, perguntando sobre suas vidas, crenças e anseios. Difícil evitar a cara de exclamação após assisti-los.