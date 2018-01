Orlando Bloom será o ator principal de nova série do Prime Video

O ator Orlando Bloom será o protagonista de Carnival Row, uma série de ficção e fantasia que terá oito episódios e cuja estreia está prevista para 2019, informou nesta sexta-feira, 25, em um comunicado o Amazon Prime Video.

Bloom já trabalhou em diversas séries, mas este será seu primeiro papel como protagonista, o do inspetor de policial Rycroft Philostrate, que tem que investigar o assassinato de uma 'fada showgirl'.

Ambientada em uma cidade neo-vitoriana habitada por criaturas míticas, a história se complica quando Philostrate assume a investigação de outro assassinato, o de uma 'fada refugiada'.

O ator britânico também trabalhará como produtor, ao lado do americano de origem cubana Rene Echevarría.

O Amazon Prime Video apresentou a nova produção no Festival de Televisão de Edimburgo, onde também anunciou a segunda temporada de Fleabag, série protagonizada pela atriz Phoebe Waller-Bridge, que fará parte do filme de Star Wars baseado no personagem de Han Solo.

A primeira temporada de Fleabag estreou em setembro de 2016 e foi indicada a seis prêmios Bafta em 2017, e Phoebe foi vencedora na categoria de melhor interpretação feminina de comédia.

A série conta a vida de uma mulher que vive em Londres e é baseada na obra teatral homônima que ganhou o prêmio Fringe First de Edimburgo.

A segunda temporada estará disponível para os assinantes do Amazon Prime Video em 2019.