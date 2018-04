Original de remakes Se você não quer saber o final da novela Paraíso, da Globo, pare por aqui. Ou melhor, não acesse esse vídeo. Nele, o desfecho da trama original de Benedito Ruy Barbosa ganha um "melhores momentos", com direito a Kadu Moliterno em fase "paz e amor" e trilha perfeita para o casal, embalada por Ney Matogrosso. Depois da cavalgada do par romântico, não perca de vista um objeto que eles deixam cair no chão. Quem decifrar o que é, por favor, avise-nos. Arrasam por ali: Elizângela de tomara-que-caia branco, Ary Fontoura de padre e Rômulo Arantes com gravata palito bege. Fashion demais.