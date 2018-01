'Orange is the New Black' ganha novo teaser da quarta temporada

A Netflix divulgou um novo teaser da quarta temporada de Orange is the New Black. O vídeo mostra as novas detentas que estarão nos 13 episódios da série. Os capítulos estarão disponíveis no serviço de streaming a partir do dia 17 de junho.

O novo ano de Orange is the New Black, que foi renovada para mais três temporadas, promete ser o mais sombrio de todos. A produtora executiva responsável, Jenji Kohan, continuará à frente do programa na quinta, sexta e sétima temporadas. Baseada no best-seller de mesmo nome da escritora Piper Kerman, a série mostra o dia a dia de detentas do sistema prisional norte-americano.