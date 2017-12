'Orange is the new black' é renovada por mais 3 temporadas

Orange is the new black foi renovada para mais três temporadas, além dos episódios do quarto ano da série que estreia em 17 de junho deste ano. A informação foi confirmada pela Netflix na manhã desta sexta-feira, 5. A produtora executiva responsável, Jenji Kohan, continuará à frente da produção na quinta, sexta e sétima temporadas.

"Jenji e sua equipe produziram uma série fenomenal e impactante que é tanto divertida quanto dramática, ultrajante quanto sincera. Audiências em todo o mundo começaram a amar as mulheres e homens de Orange is the new black, e nós estamos ansiosos para ver aonde mais três temporadas vão levá-las", afirmou Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original do Netflix.

Baseada no best-seller de mesmo nome da escritora Piper Kerman, a série mostra o dia a dia de detentas do sistema prisional norte-americano. No começo do ano, o Netflix anunciou que expandiu sua operação para mais 130 países e chegou, ao todo, a 190.